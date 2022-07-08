Şinzo Abe'yi öldüren Tetsuya Yamagami'nin evinde patlayıcılar bulundu

Polis, 41 yaşındaki saldırganın evinde yaptığı aramada patlayıcılara rastladı. Abe'yi öldüren zanlının ilk ifadesi belli olurken, Japon polisi kritik açıklamalarda bulundu.

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Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'ye suikastla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, suikastın hemen ardından saldırganı kıskıvrak yakaladı.

Nara kenti sakini Tetsuya Yamagami isimli 41 yaşındaki saldırgan, polis gözetiminde tutuluyor.

Saldırganın evinden patlayıcılar çıktı

Abe, kaldırıldığı hastanede saatler süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Japon polisi, saldırının ipuçlarına ulaşmak için harekete geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, polis, Yamagami'nin evini ararken patlayıcı cihazlar keşfetti.

Abe'ye saldırıyı kabul etti

Japon polisi, suikastın düzenlendiği Nara'da Abe'nin öldürülmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

90 kişilik bir soruşturma ekibinin oluşturulduğunu anlatan polis, olayın cinayet soruşturmasına dönüştürüldüğünü söyledi.

Yamagami, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, ateş ederken ev yapımı bir silah kullandığını dile getirdi. Ayrıca şüpheli, eski başbakana ateş ettiğini kabul etti.

Saldırıyı düzenlemesinin nedeni: Belirli bir örgüte karşı...

Zanlı, "belirli bir örgüte" karşı kin beslediğini söylerken, Şinzo Abe'nin de bu grubun bir parçası olduğuna inandığını ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tetsuya Yamagami, adı açıklanmayan örgütle ilgili olarak, polise bir sorunu olduğunu ifade etti. Eski Başbakan Abe'nin, bu durumla bir bağlantısı olup olmadığına dair tespit çalışmaları devam ediyor.

Benzer çok sayıda el yapımı silaha el konuldu

Yamagami'nin evinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanılana benzer çok sayıda el yapımı silaha el konuldu.

Polis, olay yerinde herhangi bir mermi bulunup bulunmadığı konusunda bilgi vermedi.

Binada kontrollü patlama için mahalle tahliye edildi

Öte yandan Japonya'nın ulusal yayın kuruluşu NHK, bomba imha uzmanlarının, Yamagami'nin yaşadığı binada kontrollü patlama gerçekleştirmeye hazırlandığını aktardı.

Zanlının yaşadığı mahalle boşaltıldı. Yetkililer, Yamagami'nin el yapımı silahlarına ek olarak çok sayıda patlayıcı da ele geçirdiklerini duyurdu.

Bölge güvenli ilan edilene kadar civarda yaşayan sakinlerden evlerini terk etmeleri istendi.

İlk ifade: Abe'den memnun değildim

Bu arada Tetsuya Yamagami'nin, ilk ifadesinde polise, "eski Başbakan Abe'den memnun olmadığını ve onu öldürmeyi amaçladığını" söylediği belirtildi.

Zanlı, bir dönem Japonya'nın Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin üyesi olarak görev yapıyordu.

Tek başına hareket edip etmediği araştırılıyor

Silah hakkında açıklamada bulunan polis, metal ve ahşap gibi malzemelerin karışımı kullanılarak yapıldığını söyledi, ancak 3 boyutlu yazıcı kullanılarak yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi vermedi.

Saldırganın, tek başına hareket edip etmediğine ilişkin soruşturma sürüyor.

Etkinlikteki güvenlik düzeyi soruldu

Diğer taraftan polis, saldırının yaşandığı etkinlikteki güvenlik düzeyiyle ilgili soruyu yanıtlamayı reddederek, kimin hatalı veya "sorumlu" olduğu hakkında spekülasyondan önce soruşturmanın tamamlanması gerektiğini vurguladı.