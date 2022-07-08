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Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella ile anlaştı

Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella ile anlaştı

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki İtalyan sol ek için Parma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Sarı-lacivetli ekip, adeta kanayan bir yarası olan sol bek sorununun ilacını İtalya’da arıyor.

Güncel olarak sol bek mevkisinde Ferdi Kadıoğlu oynasa da sarı-laciverli teknik adam milli futbolcuyu hücüm hattında kullanmak istiyor.

Bu sebeple Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella’yı kadrosuna katmak istiyor

Anlaşma sağlandı
Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için İtalya temsilcisi Parma ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Pezzella’nın ise bir yılı opsiyonlu olmak üzeri 4 yıllık imza atması beklendiği ifade edildi.

29 maçta 2 asist
Geçtiğimiz sezon Atalanta’da kiralık olan İtalyan oyuncu Giuseppe Pezzella, 29 maçın 12’sine 11 başladı. Toplamda 29 maçta süre alan sol bek 2 asist yaptı.

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