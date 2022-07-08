Ordu'da büyük panik! 10 yaşındaki Gizem'den acı haber geldi

ORDU'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu, kardeşi ve kuzeni boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedavi altına alındı.Abone ol
Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki plaja yakınlarıyla gelen Gizem (10), kardeşi Kaniye ve kuzeni Umut Çakmak denize girdi. Çocukların denizde çırpındığını fark eden çevredekiler, suya atlayarak kurtarmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren Kaniye ve kuzeni Umut Çakmak, sudan çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine ulaşan dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gözden kaybolan Gizem Çakmak'ı arama çalışması başlattı.
Çevredekilerin de desteğiyle bulunan çocuk, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.