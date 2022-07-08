Aile Sosyal Destek yardım ödemeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin tarihi araştırılıyor. Peki, Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler…

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşların da faydalanabileceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından, söz konusu destekten yararlanmak isteyenlerin araştırmaları da hız kazandı.

Aile destek programı başvurusu nasıl yapılır: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.

Aile destek programı nedir: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Aile Desteği Programı"na ilişkin Bakan Yanık, "Mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplar iken, bu paketle biz ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlarımıza da sosyal yardım desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Ödemeler ne zaman: Ödemelerin Kurban Bayramı ile birlikte hesaplara geçmesi bekleniyor.