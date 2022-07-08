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Akbank müşterileri panik oldu! Tatil öncesi neler oluyor işte bankadan yapılan açıklama

Akbank müşterileri panik oldu! Tatil öncesi neler oluyor işte bankadan yapılan açıklama

Akbank'ın mobil uygulamasında teknik bir arıza yaşandı. Banka tarafından yapılan açıklamada 'aşırı yoğunluk' sebep olarak gösterildi.

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Akbank, mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. Bayram öncesi yaşanan bu durum yoğun tepkilere neden olurken Akbank tarafından bir açıklama geldi.

Sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

Akbank'tan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz" ifadeleri yer aldı.

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