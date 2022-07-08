İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün belirlenmesinin ardından seyahate çıkan yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

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Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları önünde yoğunluğa yol açtı.

Yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmaların bilet satış ofisleri ve kontuarları önünde yoğunluk gözlendi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında uzun kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğu azalttı. Ekipler, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için büyük çaba harcadı.