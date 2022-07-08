BIST 2.434
DOLAR 17,32
EURO 17,55
ALTIN 967,96
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe’nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

AK Parti Sözcüsü Çelik de Abe Shinzo’nun öldürülmesine ilişkin, "Haberi üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eski Başbakan'a suikast! Konuşması sırasında göğsünden vuruldu Özel Harekatçıymış
Foto Galeri Eski Başbakan'a suikast! Konuşması sırasında göğsünden vuruldu Özel Harekatçıymış Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdal Acar aslen nereli kaç yaşında neden tutuklandı? Erdal Acar suçu nedir?
Erdal Acar aslen nereli kaç yaşında neden tutuklandı? Erdal Acar suçu nedir?
Kargolar bayramda çalışacak mı, 9-10-11 Temmuz kargo çalışma planı
Kargolar bayramda çalışacak mı, 9-10-11 Temmuz kargo çalışma planı
Bugün öğleden sonra EFT yapılacak mı bankalar bayramda açık mı?
Bugün öğleden sonra EFT yapılacak mı bankalar bayramda açık mı?
Bayramda otobüsler ücretsiz mi Kurban bayramında ücretsiz olan toplu ulaşım araçları
Bayramda otobüsler ücretsiz mi Kurban bayramında ücretsiz olan toplu ulaşım araçları
Teşrik tedbirleri ne zaman başlar ne zaman biter Kurban Bayramında nasıl getirilir?
Teşrik tedbirleri ne zaman başlar ne zaman biter Kurban Bayramında nasıl getirilir?
Bakan bayram öncesi ödeme müjdesi verdi! Paralar bugün hesaplarda
Bakan bayram öncesi ödeme müjdesi verdi! Paralar bugün hesaplarda
Kargolar bugün açık mı öğleden sonra kargolar dağıtım yapacak mı?
Kargolar bugün açık mı öğleden sonra kargolar dağıtım yapacak mı?
Bakan Nebati açıkladı çalışanları ilgilendiriyor ücret artırıldı yeni rakamlara bakın
Bakan Nebati açıkladı çalışanları ilgilendiriyor ücret artırıldı yeni rakamlara bakın
Hastaneler bugün açık mı arefe günü hastanelerde doktor var mı?
Hastaneler bugün açık mı arefe günü hastanelerde doktor var mı?
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener'den ürküten açıklama: Kovid servisleri geri dönüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener'den ürküten açıklama: Kovid servisleri geri dönüyor