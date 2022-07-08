Hastaneler bugün açık mı arefe günü hastanelerde doktor var mı?

Hastaneler ve eczaneler resmi tatillerde farklı bir çalışma düzenine geçiyor. Bu nedenle arefe günü öğleden sonranın resmi tatil olması nedeniyle bayramda ve eczanelerde işlem gerçekleştirecek olanlar çalışma durumlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arefe günü eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte 8 Temmuz 2022 Cuma günü eczane ve hastanelerin çalışma durumlar…

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4.5 günlük resmi tatil nedeniyle bayramda birçok alanda hizmet verilemeyecek. Arefe günü öğleden sonra bankalar, noterler, PTT’ler kargolar ve daha birçok alan kapalı olacak. Peki, öğleden önce süreç nasıl işleyecek. İşte sağlık kuruluşlarına gidecek olanların bilmesi gerekenler…

Eczaneler bugün açık mı: Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü çalışacaklar. Yani cuma günü öğleden sonra her mahallede en az 1 açık nöbetçi eczane yer alacak. En yakın eczaneye giderek hangi eczanenin nöbetçi olduğu öğrenilebilir. Öğleden önce ise normal çalışma düzeninde olmaları bekleniyor.

Hastaneler bugün açık mı: Hastaneler de Arefe günü öğlene kadar tüm bölümlerde hizmet verecek öğleden sonra ise sadece acil bölümlerde ve aşı bölümlerinde hizmet verilecek.

*8 Temmuz arefe günü yarım gün resmi tatil olacak.

*8 Temmuz Cuma günü yarım gün tatil olacağı için mesai saati 12:30'da bitecek. Böylece arefe günü bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek. Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz’da başlayacak.

Kurban bayramı ne zaman: Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı