BIST 2.435
DOLAR 17,32
EURO 17,51
ALTIN 967,78
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti! Dolar 19 lira olacak...

Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti! Dolar 19 lira olacak...

MERKEZ Bankası piyasa katılımcı anketi açıklandı. Buna göre yıl sonunda enflasyon yüzde 69.94 olurken, yıl sonu dolar beklentisi 18.99 lira olarak gerçekleşti...

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 olurken, dolar beklentisi ise 18,99 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 64,59'du. Dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 18,89 seviyesindeydi.

TCMB anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde yüzde 40,23 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası enflasyon ise 24,27 oldu.

TCMB'nin yıl sonu faiz beklentisi ise anket katılımcıları tarafından yüzde 14 olarak tahmin edildi.

Katılımcıların 2022 yıl sonu büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gram altın ve dolar gaza bastı! İslam Memiş tarihi verdi bombayı patlattı "Hazırlık yapılıyor"
Foto Galeri Gram altın ve dolar gaza bastı! İslam Memiş tarihi verdi bombayı patlattı "Hazırlık yapılıyor" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eczaneler bugün açık mı 8 Temmuz eczane arefe günü çalışma saatleri
Eczaneler bugün açık mı 8 Temmuz eczane arefe günü çalışma saatleri
Bayrama saatler kala profesörden dikkat çeken uyarı: Ete çıplak elle dokunmayın
Bayrama saatler kala profesörden dikkat çeken uyarı: Ete çıplak elle dokunmayın
Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı yaralılar var
Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı yaralılar var
Arefe günü PTT açık mı 8 Temmuz bugün PTT çalışma saatleri
Arefe günü PTT açık mı 8 Temmuz bugün PTT çalışma saatleri
BDDK onayladı! 1,5 milyar lira sermayeli dijital katılım bankası kuruldu
BDDK onayladı! 1,5 milyar lira sermayeli dijital katılım bankası kuruldu
Motorine zam! Dün 2 lira 10 kuruş indirim gelen motorin bu gece zamlanacak
Motorine zam! Dün 2 lira 10 kuruş indirim gelen motorin bu gece zamlanacak
Bugün bankalar açık mı arefe günü ne zaman kapanıyor 8 Temmuz banka çalışma saati
Bugün bankalar açık mı arefe günü ne zaman kapanıyor 8 Temmuz banka çalışma saati
Bolu'da korkunç olay! Kızartma yaparken hayatını kaybetti
Bolu'da korkunç olay! Kızartma yaparken hayatını kaybetti
Arefe günü yarım gün mü bugün öğleden sonra tatil başlıyor mu?
Arefe günü yarım gün mü bugün öğleden sonra tatil başlıyor mu?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: En az 1224 lira ödenecek
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: En az 1224 lira ödenecek