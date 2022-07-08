Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: En az 1224 lira ödenecek

TÜRKİYE'de çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre şirketler kendi bünyelerinde yemek ve ulaşım hizmeti vermiyorsa çalışanlara verilecek tutarlar güncellendi. Buna göre, haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

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Çalışanları ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına Yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi.



İşçiye en az 1.224 lira ödenmesi gerekiyor

Böylece işçinin yemek ücretinde yüzde 50 oranında artış gerçekleşmiş oldu. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

Yol ücretlerine de zam yapıldı

Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle, ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Bu Ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor.