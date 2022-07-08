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BDDK onayladı! 1,5 milyar lira sermayeli dijital katılım bankası kuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK onayladı! 1,5 milyar lira sermayeli dijital katılım bankası kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, Kasa Katılım Bankası AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı.

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BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Great East Capital Bilgi Teknolojileri Yatırımları AŞ, Adam Muhammed Sadıq, Maryam Khalid Al-Atteyah, Hector Fernando Sepul Veda Reyes Retena ve Yağmur Şatana tarafından Türkiye'de Kasa Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

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