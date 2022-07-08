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Arefe'den yollara düştüler! İstanbul’da tatilciler yola çıktı, trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arefe'den yollara düştüler! İstanbul’da tatilciler yola çıktı, trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

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Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Yoğunluğun akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.

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