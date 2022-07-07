Beşiktaş, Jackson Muleka transferin duyurdu

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Beşiktaş, Standard Liege'den Jakcson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Belçika ekibine 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3.35 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi.

1 milyon euro yıllık ücret

Beşiktaş ayrıca, Kongolu futbolcuya sezon başına net 1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu sezon beşinci transfer

Cenk Tosun

Romain Saiss

Gedson Fernandes

Wout Weghorst

Jackson Muleka