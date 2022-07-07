BDDK kararı sonrası 2.6 milyar dolar bozdurdular

BDDK'nın TL kredi kullanımı için döviz şartı getirmesinin ardından ilk haftada tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatı 2.6 milyar dolar geriledi.

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Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak geçen hafta 2 milyar 266 milyon dolar geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun TL kredi kullanımı için döviz mevduatına sınır getirmesinin ardından ilk haftada tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatının 2.6 milyar dolar gerilemesi ise dikkat çekti.

Geçen hafta Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişiler döviz mevduatını artırmayı sürdürdü ama tüzel kişiler BDDK’nın da etkisiyle mevduat azalttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 330 milyon dolar arttı.

Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1 milyar 390 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 105 milyon dolar geriledi.

Merkez bankası'nın rezervi 100,9 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azalarak 59 milyar 789 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Haziran'da 60 milyar 342 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 440 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 994 milyon dolar azalarak 101 milyar 936 milyon dolardan 100 milyar 942 milyon dolara düştü.