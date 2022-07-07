Kadir Şeker tahliye edildi! Mahkeme itirazı kabul etti

KONYA'da sevgilisini döven adamı öldüren Kadir Şeker hakkında flaş karar. İtiraz sonrası Şeker tahliye edildi...Abone ol
Konya’da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, 5 Temmuz Salı günü yeniden hakim karşısına çıkmıştı.
Kadir Şeker'in cezası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devamına karar verildi. Kadir Şeker'in avukatları tutukluluğun devamına itiraz etti. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.