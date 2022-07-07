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Kurban Bayramı boyunca hepsi ücretsiz! Marmaray, Başkentray, İzban, köprü ve otoyollar

Kurban Bayramı boyunca hepsi ücretsiz! Marmaray, Başkentray, İzban, köprü ve otoyollar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz olacağını bildirdi. Bakanlık daha önce de İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile devletin işleteceği tüm otobanların ücretsiz olacağını duyurmuştu.

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Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban için ücret alınmayacak.Kararı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mesajında, "Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz hizmet verecektir. İyi bayramlar!" denildi.

Öte yandan, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyollardan da ücret alınmayacağı açıklanmıştı. Böylece bayram boyunca İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Özel şirketlerin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yap işlet devret modeliyle yapılan otoyollar bayram süresince ücretli olacak...

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