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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclisi olağanüstü toplantıya davet etti. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "Eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, Meclisi olağanüstü toplantıya davet etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen." ifadesini kullandı.

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