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Arefe günü PTT açık mı 8 Temmuz arefe günü PTT çalışma saatleri

Arefe günü PTT açık mı 8 Temmuz arefe günü PTT çalışma saatleri

2022 yılının son dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Arefe günü ise yarın, yani 8 Temmuz cuma günü idrak edilecek. Noter işlemleri olan vatandaşların ise kafası karışık. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte noterler kaç gün kapalı, arefe günü noterler kaçta kapanıyor soruları da merak edildi.

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PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen kişiler bayram içerisinde resmi tatil olması nedeniyle bayram öncesi işlemlerini tamamlamak istiyorlar. Peki, Arife günü PTT çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife günü PTT açık mı, kapalı mı?

Bayram tatili süresinin 9,5 güne çıkarılmasının ardından PTT Arife günü çalışma durumları merak konusu oldu. İşte Arife günü PTT şubelerinde işlem yapacak olanların bilmesi gerekenler…

Arefe PTT şubeleri açık mı: PTT'ler özel sektör kapsamında yer alan işletmeler olduğu için arife günü öğlene kadar açık olacak. Bazı PTT'lerde 12:30 bazı PTT'ler de ise 13:00’e kadar işlem yapılabilecek. Ancak Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için öğleden sonra PTT'ler de kapalı olacaklar.

Bu nedenle PTT işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin cuma günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi durumda bayram boyunca resmi tatil olacağı için bir sonraki işlem günü olan 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününü beklemek zorunda kalacaklar.

Arefe günü yarım gün mü: Arife günü bankalar öğlen saatlerine kadar açık olacaklar ardından resmi tatilleri başlayacak.

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