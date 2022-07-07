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Yarın noterler açık mı arefe günü ne zaman kapanıyor 8 Temmuz noter çalışma saati

Yarın noterler açık mı arefe günü ne zaman kapanıyor 8 Temmuz noter çalışma saati

2022 yılının son dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Arefe günü ise yarın, yani 8 Temmuz cuma günü idrak edilecek. Noter işlemleri olan vatandaşların ise kafası karışık. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte noterler kaç gün kapalı, arefe günü noterler kaçta kapanıyor soruları da merak edildi.

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Noterlerde işlem yapmak isteyen kişiler bayram içerisinde resmi tatil olması nedeniyle bayram öncesi işlemlerini tamamlamak istiyorlar. Peki, Arife günü noterler çalışıyor mu? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife günü noterler açık mı, kapalı mı?

Bayram tatili süresinin 9,5 güne çıkarılmasının ardından noterler Arife günü çalışma durumları merak konusu oldu. İşte Arife günü noterlerde işlem yapacak olanların bilmesi gerekenler…

Arefe noterler açık mı: Noterler özel sektör kapsamında yer alan işletmeler olduğu için arife günü öğlene kadar açık olacak. Bazı Noterlerde  12:30 bazı Noterlerde ise 13:00’e kadar işlem yapılabilecek. Ancak Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için öğleden sonra noterler da kapalı olacaklar.

Bu nedenle noter işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin cuma günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi durumda bayram boyunca resmi tatil olacağı için bir sonraki işlem günü olan 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününü beklemek zorunda kalacaklar.

Arefe günü yarım gün mü: Arife günü bankalar öğlen saatlerine kadar açık olacaklar ardından resmi tatilleri başlayacak.

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