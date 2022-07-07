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Validen tepki çeken paylaşım: Doktorun öldürülmesine sağlıkta şiddet diyemeyiz

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Konya Devlet Hastanesi'nde katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" dedi. 

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Gaziantep Valisi Davut Gül, Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürülmesi sonrası konuyla ilgili paylaşım yaptı. Gül, dün akşam Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız..." 

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