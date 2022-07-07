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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den TÜİK eleştirilerine yanıt: Kimse talimat veremez

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den TÜİK eleştirilerine yanıt: Kimse talimat veremez

CHP'li Orhan Sümer'in "TÜİK’e bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı makamından açıklanacak verilerle ilgili herhangi yazılı ya da sözlü talimat verilmiş midir?" soru önergesine Bakan Nebati, "TÜİK’in ürettiği istatistiklere hiçbir makam veya merciden müdahale edilmesi söz konusu değildir" diye yanıt verdi.

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TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ile Enflasyon Araştırma Grubu gibi bağımsız kuruluşların açıkladığı rakamlar arasındaki fark açılınca, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Sümer önergesinde, “Aynı istatistikleri aynı verilerle açıklayan farklı araştırma gruplarının özellikle enflasyon rakamını daha yüksek bulmasının nedenleri nelerdir? TÜİK’e bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı makamından açıklanacak verilerle ilgili herhangi yazılı ya da sözlü talimat verilmiş midir?” sorularını yöneltti.

Önergeye yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “TÜİK, TÜFE’yi uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’nın bütününü dikkate alarak hesaplamaktadır. TÜFE veri derleme, hesaplama ve yayımlama süreçleri, Avrupa Birliği istatistik ofisi tarafından yayımlanan, tüm üye ve aday ülkelerin uymakla yükümlü oldukları Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi El Kitabı’na uygun olarak yürütülmektedir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre TÜİK verilerine müdahale edilemeyeceğini de söyleyen Nebati, şunları kaydetti:

“4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 599’uncu maddesinde ‘Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemez’ hükmü yer almaktadır. TÜİK’in ürettiği istatistiklere hiçbir makam veya merciden müdahale edilmesi söz konusu değildir.”

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