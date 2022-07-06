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Putin'in son planı! Rusya, mahkumları cepheye gönderiyor

Putin'in son planı! Rusya, mahkumları cepheye gönderiyor

Savaşın beşinci ayında Rusya’nın hapishanedeki mahkumları af ve yaklaşık 3 bin 100 dolar karşılığında Ukrayna'daki cephelere gönderme kararı aldığı ortaya çıktı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta beşinci aya girildi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği savaş sürerken, Rusya cephesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Ya özgürlük ya da 3 bin 100 dolar verilecek
Rusya’nın hapishanedeki mahkumları af ve yaklaşık 3 bin 100 dolar karşılığında cepheye gönderme kararı aldığı ortaya çıktı.

St. Petersburg hapishanelerindeki mahkumların aktif olarak işe alındığı belirtilirken, altı ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının iptal edileceği belirtildi.

Ön saflarda yer alacakları söylendi
Dailymail’ın haberinde hükümlülere, Ukrayna'da 'Nazileri' avlamak için ön saflarda yer alacaklarının söylendiği aktarıldı.

Haberde, önceki dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yönetilen FSB güvenlik servisinin de olaya karıştığı vurgulandı.

Sovyetler Birliği de uyguladı
Öte yandan Rusya'nın bu taktiği Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda ülkede bulunan mahkumları cepheye göndermesini akıllara getirdi.

Bu taktiğin Sovyetler Birliği tarafından savaşın kazanılmasında önemli bir etkisi olduğu biliniyor.

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