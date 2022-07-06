Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi. Muleka'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Beşiktaş, Belçika ekibi Standard Liege ile Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Demokratik Kongolu futbolcu, Belçika'nın başkenti Brüksel'den kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Muleka'yı siyah-beyazlı takımın menajeri Halil Yazıcıoğlu ile dış ilişkiler sorumlusu Can Kaymakoğlu karşıladı.

Havalimanında valizini beklerken üzerini değiştiren 22 yaşındaki golcü futbolcu, kartal resminin bulunduğu "1903" yazılı tişört giydi. Muleka, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pençesi yaparak poz verdi.

Sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalayacak

Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından Beşiktaş, Muleka'yı da kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Demokratik Kongolu forvet akşam saatlerinde Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Muleka, daha sonra dinlenmek üzere oteline doğru yola çıktı. Muleka, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak.