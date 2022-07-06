BIST 2.408
DOLAR 17,24
EURO 17,55
ALTIN 964,11
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi. Muleka'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Abone ol

Beşiktaş, Belçika ekibi Standard Liege ile Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Demokratik Kongolu futbolcu, Belçika'nın başkenti Brüksel'den kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Muleka'yı siyah-beyazlı takımın menajeri Halil Yazıcıoğlu ile dış ilişkiler sorumlusu Can Kaymakoğlu karşıladı.

Havalimanında valizini beklerken üzerini değiştiren 22 yaşındaki golcü futbolcu, kartal resminin bulunduğu "1903" yazılı tişört giydi. Muleka, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pençesi yaparak poz verdi.

Sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalayacak
Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından Beşiktaş, Muleka'yı da kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Demokratik Kongolu forvet akşam saatlerinde Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Muleka, daha sonra dinlenmek üzere oteline doğru yola çıktı. Muleka, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'in son planı! Rusya, mahkumları cepheye gönderiyor
Putin'in son planı! Rusya, mahkumları cepheye gönderiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ndeki tarihi resti ilk kez anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ndeki tarihi resti ilk kez anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı! Şubat ya da mart ayında kontrol altına alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı! Şubat ya da mart ayında kontrol altına alınacak
Kripto para aracı kurumu Voyager Digital iflas etti! Başvuru yapıldı
Kripto para aracı kurumu Voyager Digital iflas etti! Başvuru yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Teröristlerden 2'si turuncu kategoride
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Teröristlerden 2'si turuncu kategoride
Galatasaray Nwakaeme ile görüşmelere başladı
Galatasaray Nwakaeme ile görüşmelere başladı
Doğu Perinçek: NATO’dan çıkarsak gıda fiyatları düşer
Doğu Perinçek: NATO’dan çıkarsak gıda fiyatları düşer
Bartın'da akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs evin bodrum katına girdi yaralılar var
Bartın'da akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs evin bodrum katına girdi yaralılar var
Adana'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı
Adana'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı
İstanbul'da kanlı baskın! Avukatı ve davacıyı öldürdü
İstanbul'da kanlı baskın! Avukatı ve davacıyı öldürdü