Bartın'da akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs evin bodrum katına girdi yaralılar var
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin alt katına çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan R.A'nın kullandığı 74 DL 915 plakalı minibüs, Kirsinler köyü mevkisinde rampadan inerken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki Tuncay Altun'a ait 3 katlı evin bodrum katına girerek durdu.
Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Kazaya minibüsün freninin patlamasının neden olduğu ileri sürüldü.