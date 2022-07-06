BIST 2.408
DOLAR 17,17
EURO 17,51
ALTIN 971,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs evin bodrum katına girdi yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bartın'da akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs evin bodrum katına girdi yaralılar var

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin alt katına çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan R.A'nın kullandığı 74 DL 915 plakalı minibüs, Kirsinler köyü mevkisinde rampadan inerken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki Tuncay Altun'a ait 3 katlı evin bodrum katına girerek durdu.

Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Kazaya minibüsün freninin patlamasının neden olduğu ileri sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı
Adana'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı
İstanbul'da kanlı baskın! Avukatı ve davacıyı öldürdü
İstanbul'da kanlı baskın! Avukatı ve davacıyı öldürdü
RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza
RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza
Eczaneler arefe günü açık mı 8 Temmuz eczane arefe günü çalışma saatleri
Eczaneler arefe günü açık mı 8 Temmuz eczane arefe günü çalışma saatleri
8 Temmuz arefe günü tatil mi öğleden sonra yarım gün mü tatil?
8 Temmuz arefe günü tatil mi öğleden sonra yarım gün mü tatil?
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı'nın cezası belli oldu
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı'nın cezası belli oldu
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Hasta doktoru vurup intihar etti!
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Hasta doktoru vurup intihar etti!
İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti! Johnson direniyor: İstifa etmem
İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti! Johnson direniyor: İstifa etmem
Putin, savaşa göndermek için cezaevlerinden asker topluyor! Ölmeden dönene af ve para..
Putin, savaşa göndermek için cezaevlerinden asker topluyor! Ölmeden dönene af ve para..
Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı
Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı