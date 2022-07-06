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Başörtülü öğretmene yönelik sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı'nın cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı'nın cezası belli oldu

Gazeteci Can Ataklı, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada, 10 bin 110 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya gelmeyen sanık Ataklı'yı avukatı Bilgütay Hakkı Durna temsil etti. Duruşmada müdahil Kardeşlik Derneği adına bir avukat da hazır bulunurken, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da duruşmayı takip etti.

Sanığın avukatı, müvekkilinin yayında yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı ve hükümete yönelik eleştiride bulunduğunu, kimse hakkında aşağılama yapmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kardeşlik Derneği avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini bildirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamına göre sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanığa "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan önce 11 ay 7 gün hapis cezası verdi. Bunu günlüğü 30 liradan hesaplanarak 10 bin 110 lira adli para cezasına çeviren mahkeme, herhangi bir indirim ve erteleme uygulamadı.

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