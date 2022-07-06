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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Eski Bakanı İlter Türkmen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkmen'in cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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1949 –1991 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri Eski Bakanlarından, eski Müsteşar, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde (New York ve Cenevre) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, İlter Türkmen  6 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Bakanlıktan başsağlığı mesajı:
Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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