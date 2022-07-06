BIST 2.383
DOLAR 17,25
EURO 17,59
ALTIN 977,01
HABER /  EKONOMİ

Bayram öncesi denetim arttı! Bakanlık açıkladı fahiş fiyattan bilet satan yandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram öncesi denetim arttı! Bakanlık açıkladı fahiş fiyattan bilet satan yandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen otobüs firmalarına idari para cezası kesileceğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili öncesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığında denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Bayram dönemlerinde kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısında önemli bir artışın olduğu, ek seferlerle talebin karşılandığı ifade edilen açıklamada, bakanlığa, bildirilen tarifelerin üzerinde bilet ücreti talep edildiği ihbarlarının geldiği kaydedildi.

Bu ihbarların tek tek incelendiği vurgulanan açıklamada, tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uyma zorunluluğunun bulunduğu hatırlatıldı.

Vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin artırıldığı bildirilen açıklamada, "Özellikle Kurban Bayramı tatili süresince ve sonrasında gerek Bakanlığımız gerekse kolluk kuvvetleri tarafından ücret tarifelerine ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimi yapılacak. Karayolu Taşıma Kanunu’na aykırı olarak ücret tarifesine uymayanlara ise idari para cezası kesilecek." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da ekmeğe zam! Ankara'da ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi
Ankara'da ekmeğe zam! Ankara'da ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi
Arefe günü oruç tutulur mu Kurban bayramı arefesi tutulan orucun faziletleri
Arefe günü oruç tutulur mu Kurban bayramı arefesi tutulan orucun faziletleri
Maltepe’de evinde duş alan kadını camdan dikizledi! İfadesi şoke etti işte istenen ceza
Maltepe’de evinde duş alan kadını camdan dikizledi! İfadesi şoke etti işte istenen ceza
İsveç Finlandiya'ya PKK ve FETÖ'cülenin iadesi için resmi yazı gönderildi! Bakan Bekir Bozdağ duyurdu
İsveç Finlandiya'ya PKK ve FETÖ'cülenin iadesi için resmi yazı gönderildi! Bakan Bekir Bozdağ duyurdu
O şehidin babası konuştu pet şişelerde yağmur suyu biriktirip abdest almışlar
O şehidin babası konuştu pet şişelerde yağmur suyu biriktirip abdest almışlar
Peugeot'tan yaz fırsatları 0,99 faizli kredi seçenekleri dikkat çekti
Peugeot'tan yaz fırsatları 0,99 faizli kredi seçenekleri dikkat çekti
Uzmanlar kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı dikkat edilmesi gereken 6 husus
Uzmanlar kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı dikkat edilmesi gereken 6 husus
Petrol fiyatları motorin, benzin ve LPG indirimi getirir mi? Tam iyi bir indirim olacaktı ki...
Petrol fiyatları motorin, benzin ve LPG indirimi getirir mi? Tam iyi bir indirim olacaktı ki...
Kral Selman'dan 'Türkiye' çıkışı: İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak
Kral Selman'dan 'Türkiye' çıkışı: İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu