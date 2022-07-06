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İsveç Finlandiya'ya PKK ve FETÖ'cülenin iadesi için resmi yazı gönderildi! Bakan Bekir Bozdağ duyurdu

İsveç Finlandiya'ya PKK ve FETÖ'cülenin iadesi için resmi yazı gönderildi! Bakan Bekir Bozdağ duyurdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildi” dedi.

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Adalet Bakanı Bozdağ katıldığı bir televizyon kanalında İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, mutabakat çerçevesinde iadesi istenen teröristler hakkında bu ülkelere taleplerin hatırlatıldığı bir yazının gönderildiğini söyledi.

Bakan Bozdağ daha önceki açıklamalarında Finlandiya’da 6 PKK’lı, 6 FETÖ’cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK'lı teröristin dosyalarının ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekletildiğini hatırlatmıştı.

Teröristlerin iadelerine ilişkin talep yazılarının Dışişleri Bakanlığına iletildiğini ve bu dosyalarda da somut delillerin olduğunu vurguladı.

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