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Ümraniye'de kağıt toplayıcısı iki yabancı uyruklu grup bölgeyi paylaşamadı kavga çıktı

Ümraniye'de kağıt toplayıcısı iki yabancı uyruklu grup bölgeyi paylaşamadı kavga çıktı

ÜMRANİYE’de kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavga dönüştü.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ümraniye’de Dudullu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasındaki tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü.

Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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