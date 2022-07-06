Bomba kulis! Berat Albayrak ekonomi yönetimine geri dönüyor! 128 milyar dolar kararı...

BERAT Albayrak'ın ekonomi yönetiminin başına geçmesinin an meselesi olduğu iddia edildi. Halk TV yazarı Barış Soydan, Ankara kulislerinde, konuşalan Berat Albayrak iddialarını yazdı... İşte ayrıntılar...

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Halk TV yazarı Barış Soydan, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden göreve gelme hazırlığında olduğunu yazdı. Albayrak'ın avukatının CHP'nin 128 milyar dolar ile ilgili iddiaları sonrasında CHP yöneticilerinin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıklamasına hatırlatan Soydan, "Albayrak’ın kısa süre önce yayınladığı kitabın da buna yönelik bir hamle olduğu belirtiliyor" diyerek şöyle devam etti:

Eli kulağında! 128 milyar dolar kararı da...

- İddiaya göre Albayrak’ın ekonomi yönetimine dönüşü konusu kuvveden fiile çıkmak üzere. Yani eli kulağında. Bu iddiayı ortaya atanlara göre 128 milyar dolarla ilgili mahkeme kararı, olası bir görevlendirmede gündeme gelebilecek iddiaları şimdiden bastırma harekatı."

Muhalefet yeni Berat Albayrak fotoğrafları yayınlayacak...

Soydan Ankara'da konuşulan bir başka iddianın ise muhalefetin 128 milyar dolarla ilgili yeni bilgiler açıklayacağı olduğunu belirterek "Daha da ilginci, satışlar sürerken ekonomi yönetiminin hazine birimlerini ziyaret ettiğini gösteren kamera kayıtları ve fotoğrafların olduğu söyleniyor" dedi.