EYT'de 1999 ve sonrası sigortalılara kötü haber! İşte EYT'den faydalanmak için 'prim, yıl, yıpranma' formülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT sorununun yıl sonuna kadar çözüleceği şeklindeki açıklaması yüzbinlerce kişiyi emeklilik heyecanına soktu. Peki EYT'den kimler faydalanacak? Kimler EYT kapsamına alınmayacak? Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan oluşuyor. EYT'liler için kurulacak komisyon çözüm ve model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller üzerinde çalışıyor.