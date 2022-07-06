BIST 2.399
DOLAR 17,18
EURO 17,63
ALTIN 976,65
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de gençlerin 'kız arkadaş' tartışması ölümle bitti!

Balıkesir'de gençlerin 'kız arkadaş' tartışması ölümle bitti!

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Gençlerin tartışması bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada şüpheli A.K. (18), bıçakla Alim İçen'i (23) 3 kez karnından yaraladı.

Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ambulansı ile Edremit'te özel hastaneye kaldırılan İçen, hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralı genç kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, A.K. ve Ö.F.S. (20) polis tarafından kısa sürede yakalandı.

İçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Katil zanlısı A.K.’nin 11 suçtan, Ö.F.S.’nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar çıldırdı! Tekrar 17 liranının üzerine çıkan dolar dakika dakika yükselişini sürdürüyor
Dolar çıldırdı! Tekrar 17 liranının üzerine çıkan dolar dakika dakika yükselişini sürdürüyor
Marmaris'teki köpek balığını paniğinin kahramanı her şeyi anlattı: 2 gündür peşindeydim
Marmaris'teki köpek balığını paniğinin kahramanı her şeyi anlattı: 2 gündür peşindeydim
Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır darbe indirildi MSB açıkladı
Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır darbe indirildi MSB açıkladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis küstahlaştı Türkiye'ye silah ambargosu istedi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis küstahlaştı Türkiye'ye silah ambargosu istedi
Zeynep Erkunt Armağan evli mi eşi çocukları kimdir?Zeynep Erkunt Armağan kimin kızı?
Zeynep Erkunt Armağan evli mi eşi çocukları kimdir?Zeynep Erkunt Armağan kimin kızı?
Zeynep Erkunt Armağan neden öldü hastalığı neydi? Zeynep Erkunt Armağan ölümü gerçek nedeni
Zeynep Erkunt Armağan neden öldü hastalığı neydi? Zeynep Erkunt Armağan ölümü gerçek nedeni
Petrol fiyatları yükselirken OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo öldü
Petrol fiyatları yükselirken OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo öldü
Sinop'ta denizden çıkarılmıştı sırrı çözüldü! Meğer mezar...
Sinop'ta denizden çıkarılmıştı sırrı çözüldü! Meğer mezar...
Nihat Altınkaya evli mi eşi İmge Altınkaya kimdir, ne iş yapar? Nihat Altınkaya boşandı mı?
Nihat Altınkaya evli mi eşi İmge Altınkaya kimdir, ne iş yapar? Nihat Altınkaya boşandı mı?
Canan Karatay sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz dedi altından daha değerli
Canan Karatay sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz dedi altından daha değerli