Zeynep Erkunt Armağan neden öldü hastalığı neydi? Zeynep Erkunt Armağan ölümü gerçek nedeni

Traktör sanayisinin Türkiye’de gelişmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri olan ve Türkiye’nin en güçlü 50 iş kadını arasında ilk sıralarda olan Zeynep Erkunt Armağan'ın ölümünün ardından hayatı merak edildi. Peki henüz 42 yaşında olan Zeynep Erkunt Armağan neden öldü, ölüm nedeni neydi? Zeynep Erkunt Armağan'ın hastalığı var mıydı? İşte Zeynep Erkunt Armağan hakkında merak edilenler...

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Türkiye’nin ilk yerli traktörünü üreten Erkunt Traktör A.Ş’nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti. Peki, Zeynep Erkunt Armağan kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İlk yerli traktör üreten Zeynep Erkunt Armağan’ın hastalığı neydi?

Yaptığı atılımda traktör sanayisinin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olan Zeynep Erkunt Armağan yaşamını yitirdi. Armağan’ın vefat haberi şirketten yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Zeynep Erkunt Armağan'ın eşi ve çocukları hakkında henüz bir bilgi yok.

Zeynep Erkunt Armağan neden öldü, hastalığı neydi?

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erkunt Traktörü kurarak Türkiye'ye ilk yerli tasarım traktörü kazandırmış, kadın gücünün sanayi sektöründe neleri değiştirebileceğini göstererek ön yargıları yıkmış olan değerli iş insanı Zeynep Erkunt Armağan'ın kaybının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm Erkunt ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Armağan’ın vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.

Zeynep Erkunt Armağan kimdir?

Zeynep Erkunt Armağan, Ankara'da doğdu. Armağan, ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde aldı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Türkiye’nin ilk yerli traktörünü üreten Erkunt Traktör A.Ş’nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan ASO Eski Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Mümin Erkunt’un kızıydı. Kurduğu bilgi işlem bölümünde 7 yıl görev yapan Armağan, 1990-1998 yılları arasında Satış Müdürü, 1998-2005 yılları arasında da Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2003 yılında kurulan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer alan Erkunt Armağan, 2006 – 2016 yılları arasında Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü, 2014- 2019 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Türkiye’deki bu şirketlerin yanı sıra İngiltere’de kurulu ArmaTrac LTD. Şirketi’nin kurucusu ve başkanı olan Armağan 45 yaşında yaşamını yitirdi.