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Asgari ücrete zam geldi, marketler de ürünlere zam yaptı! Cem Küçük: Maaşlara yaptığı zamma el koymayın

Asgari ücrete zam geldi, marketler de ürünlere zam yaptı! Cem Küçük: Maaşlara yaptığı zamma el koymayın

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Bazı marketlerin asgari ücret sonrası ürünlerinin fiyatlarını yükselttiğine dair şikâyetler geldiğini belirten Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ""Hükûmet zam yaptı maaşlara, ona da marketler el koymasın" dedi.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bazı marketlerin asgari ücret sonrası ürünlerinin fiyatlarını yükselttiğine dair şikâyetler geldiğini söyledi.  Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Asgari ücrete yüzde 30 zam verildi. Memurlar ve emekliler enflasyon farkını aldılar. Ancak birkaç gündür vatandaşlardan aynı şikâyetler geliyor. 

Marketler belli ürünlere hemen zam yaptı!
- 'Marketler belli ürünlere hemen gene zam yaptı.' Gerçekten böyle mi bilmiyorum. Ama vatandaşlar bana ya da hükûmetimizin ilgili birimlerine iletebilirler. 
 
Maaşlara yapılan zamma el koymayın!
- Sebepsiz yere zam yapan, etiketlerle sürekli oynayan marketler -şerh düşüyorum, şayet böyleyse- yapılan yanlış. Vatandaş zaten zamlardan şikâyetçi. Fiyat istikrarı yok.

- Hükûmet zam yaptı maaşlara, ona da marketler el koymasın. Biraz duyarlı olsun. 

Marketler lütfen fiyatları şişirmeyin
- Bu sıkıntılı süreç herkesin fedakârlığıyla atlatılır. Marketler lütfen fiyatları şişirmeyin. Tabii benim lafım böyle yapanlara. Düzgün davrananlara söyleyecek sözümüz olamaz.

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