BIST 2.371
DOLAR 17,12
EURO 17,58
ALTIN 972,30
HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş kafaları karıştıran adım! Dün Meral Akşener'le görüşmüştü 10 gün yokum...

Mansur Yavaş kafaları karıştıran adım! Dün Meral Akşener'le görüşmüştü 10 gün yokum...

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın izne ayrıldığını duyurdu. Yavaş'ın izne ayrılıp bunu da duyurmasının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyaretin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Abone ol

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sürpriz bir adım attı. Dün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş, ardından dikkat çeken resmi bir açıklama yaptırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Mansur Yavaş’ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı bildirildi.

Cuma'dan itibaren 10 gün izinli!
Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Cuma gününden itibaren 10 gün izin yapacağı duyuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın kullanacağı izin ile ilgili açıklama ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

3 yılda 18 gün izin kullanmış!
ABB açıklaması şöyle: “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkunç olay! Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da korkunç olay! Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Mersin'de sabıkalı adam önce eşini sonra 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti!
Mersin'de sabıkalı adam önce eşini sonra 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti!
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Silivri’de 150 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Silivri’de 150 dönümlük buğday tarlası kül oldu
İngiltere'de Sağlık Bakanı ile Maliye Bakanı art arda istifa etti
İngiltere'de Sağlık Bakanı ile Maliye Bakanı art arda istifa etti
Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar'ı yendi
Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar'ı yendi
Euro/dolar 20 yılın en düşük seviyesine indi
Euro/dolar 20 yılın en düşük seviyesine indi
20 yılda uygulamaya geçen vatandaşlık hizmetleri neler?
20 yılda uygulamaya geçen vatandaşlık hizmetleri neler?
Zelenski'nin koluna takıp poz verdiği armanın sırrı
Zelenski'nin koluna takıp poz verdiği armanın sırrı
BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı
BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı