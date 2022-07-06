Mansur Yavaş kafaları karıştıran adım! Dün Meral Akşener'le görüşmüştü 10 gün yokum...

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın izne ayrıldığını duyurdu. Yavaş'ın izne ayrılıp bunu da duyurmasının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyaretin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sürpriz bir adım attı. Dün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş, ardından dikkat çeken resmi bir açıklama yaptırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Mansur Yavaş’ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı bildirildi.

Cuma'dan itibaren 10 gün izinli!

Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Cuma gününden itibaren 10 gün izin yapacağı duyuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın kullanacağı izin ile ilgili açıklama ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

3 yılda 18 gün izin kullanmış!

ABB açıklaması şöyle: “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”