Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması! Transfer süreci tamamlanmıştır

Beşiktaş 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.

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Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Wout Weghorst’un transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.”