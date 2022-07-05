Bakan Özer'den 2022-2023 okul kayıtlarına ilişkin flaş açıklama: Ek ücret ödemeden...

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vatandaşların çocuklarına herhangi bir ek ücret ödemeden istedikleri okullara kayıt yapabileceğini söyledi. Bakan Özer "Kayıt yapmakla bağış arasında hiçbir ilişki yok" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Büyük Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyanın Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalandığını belirterek, "El birliği yaparak tüm topluma şunu gösterdik, okullar, gerekli önlemler alındığı zaman salgın dönemlerinde olağanüstü koşullarda en güvenli ortamlardır." dedi. Kovid-19 sürecinde fedakarlık yapan ve kararlılık gösteren yöneticilere, eğitimcilere teşekkür eden Özer, tüm öğretmenlere ve idari personele bu süreçteki fedakarlıkları dolayısıyla başarı belgelerini gönderdiğini söyledi.

"Okullar açıldığı zaman...

Bakanlığın tüm bürokratlarının bu yaz tüm illerdeki okulları, eğitim öğretime hazırlık süreçlerini takip edeceğini, kendisinin de konunun takipçisi olacağını ifade eden Özer, "Yani okullar açıldığı zaman, küçük onarımları yapılmış, temizlik ihtiyaçları giderilmiş, her türlü temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi alınmış, laboratuvarları güncellenmiş, yeni okullara bekleyeceğiz öğrencilerimizi." diye konuştu.

"Kayıt yapmakla bağış arasında bir ilişki yok"

Kayıtlarda bağış alındığına yönelik okul yöneticilerinin töhmet altında bırakıldığını söyleyen Bakan Özer, bazı okullardaki istisnai durumlar sebebiyle tüm eğitim sisteminde böyle bir davranış olduğuna dair algı yerleşmeye başladığını anlattı. Özer, şunları kaydetti:

"Nasıl yardımcı kaynak problemini çözdüysek, bu problemi de sizlerle birlikte el birliği yaparak çözeceğiz. Topluma şunu göstereceğiz: 'Bizim okullarımızın ihtiyacını devletimiz karşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı karşılıyor, her türlü ihtiyacımızı gideriyor.'

Kayıt yapmakla bağış arasında hiçbir ilişki yok. Ama isteyen bağış yapabilir, gönüllü olarak kayıt döneminden sonra bağış yapabilir. Bunu engellemiyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm vatandaşları çocuklarına herhangi bir ek ücret ödemeden istedikleri okullara kayıt yapabilecekler ve biz eğitim sistemimizde artık bu tip kötü örneklerle değil, güzel başarı hikayeleriyle anılacağız."