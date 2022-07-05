Dolar 17 lirayı aştı! 'Şakkadanak' Necmettin Batırel: Eylül'de dolar 6 lira benzin 10 liraya düşecek

Altın ve dolarla ilgili yaptığı her tahmin olay olan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den dolarla ilgili yine olay açıklamalar geldi. "Eylül'de yurt dışından bavulla dolar akacak. Bu durumda dolar 6 lira da olur, 8 lira da 9 lira da… 26 liradaki benzin-motorin 10 liraya düşer" diyen Batırel, "Bayım sana söylüyorum, o topladığın dolarların turşusunu kuracağın günler çok yakın" iddiasında bulundu. Dolar 17 lira sınırını aşt

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Dolar kuru güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 17:00'de 17 sınırını aştı. Dolar kuru BDDK kararı sonrası 17.3596 TL'den gerilediği 16.5433 TL seviyesinden başladığı yükselişini sessiz sedasız sürdürüyor. Kur bugüne 16.8386 TL seviyesinden başladı. Euro ise 17,5721 TL seviyesinden başladı. 'Şakkadanak' olarak ünlünen Necmettin Batırel'den dolar ve benzin fiyatlarıyla ilgili olay iddialar geldi.

Doların yükselişe geçtiği dönemde "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" sözleriyle fenomen haline gelen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den altın, dolar ve kripto paralarla ilgili yine olay olacak bir yazı geldi. Batırel, dolara yatırım yapanların çok kötü batacağını iddia etti.

Dolar 6 lira olur, benzin 10 iraya düşer

"Eylül ayında Türk ekonomisinde devrim niteliğinde büyük bir değişim yaşanacak" diyen Batırel, "Yurt dışından bavulla dolar akacak. Kurlar yerlerde sürünecek. Türk lirası büyük değer kazanacak… Rakam vermek istemiyorum, ama bu durumda dolar 6 lira da olur, 8 lira da 9 lira da… Piyasadaki suni fiyat artışlarının kökü kazınacak.

- Bu durumda. 26 liradaki benzin-motorin 10 liraya düşer, bankalardaki 132 milyar dolarlık bireysel hesaplar yıldırım hızıyla çözülür. Maliyetler dip yapar üretim patlar, fiyatlar çakılır. Ucuzluk dönemi başlar. Vatandaş rahatlar, ne cari açık kalır, ne enerji faturası, enflasyonun yerinde de yeller eser…

Kolay para hayaliyle servetlerini batıranlar kurtarılmalı!

Yurt içindeki kripto para hacminin 9 milyar dolar olduğunu belirten Necmettin Batırel, "Bu çok büyük rakam. Ya bu sanal işlemler tamamen yasaklanmalı, ya da kanuni düzenleme yapılarak kontrol altına alınmalıdır. Kolay para hayaliyle servetlerini batıranlar kurtarılmalıdır." diye yazdı.

Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri oldu!

"Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girdiğini yazmıştım. Hazmedemediler..." diyen Batırel, yazısını "ABD başta Avrupa ülkeleri tarihlerindeki en büyük ekonomik bunalımını yaşıyor..." dedi.

Bayım o topladığın dolarların turşusunu kuracağın günler çok yakın

"Ne enerjileri kaldı ne imalatları ne de güvenleri, kıvranıyorlar, varlıkları mum gibi eriyor, küçülüyorlar. Bizimle asla kıyaslanamazlar…" diyen Batırel yazısını, "Bayım sana söylüyorum, o topladığın dolarların turşusunu kuracağın günler çok yakın!.." ifadeleriyle noktaladı.