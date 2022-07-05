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Kemal Kılıçdaroğlu bu kez patronları tehdit etti! 5 Çete ile aramı bulmaya kalkan pişman olur

Kemal Kılıçdaroğlu bu kez patronları tehdit etti! 5 Çete ile aramı bulmaya kalkan pişman olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "5'li Çete" dediği işadamlarıyla kendisinin arasını bulmaya çalışan holding patronları sermaye sahipleri olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, kendisiyle 5'li çete arasında arabuluculuk yapmaya çalışanlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Pişman olursunuz, bu böyle biline" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 5'li çete ile kendisi arasında arabulucuk yapmaya çalışanlara seslendi; " Pişman olursunuz, bu böyle biline" dedi. CHP lideri, “Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti: “5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.”

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