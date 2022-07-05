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Ahmet Haktan Zavlak kimdir kaç yaşında Ahmet Haktan Zavlak dizileri

Ahmet Haktan Zavlak kimdir kaç yaşında Ahmet Haktan Zavlak dizileri

FOX TV’de yayınlanan Tozlu Yaka dizisinde Çağrı karakteri dikkat çekti. Sevilen dizinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Ahmet Haktan Zavlak, Tozlu Yaka dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki ama Ahmet Haktan Zavlak kimdir?

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Ahmet Haktan Zavlak, Tozlu Yaka dizisinin oyuncu kadrosunda Çağrı karakterini canlandırıyor. Sevilen dizideki karakterler kısa sürede ilgi gördü. Peki ama Ahmet Haktan Zavlak hangi dizilerde oynadı? 

Tozlu Yaka Çağrı kimdir?

Anne ve babasının boşanması hala onda bir travmadır. Nasıl olmasın ki? Annesi Nesrin bu durumu sürekli oğluna hatırlattığı için ve suçlu olarak da babasını hedef almasını sağladığı için her yeni güne Önder’e öfkeyle başlar. İçindeki bu öfke onu okuldaki arkadaşlarına daha da yakınlaştırır. Doğruyu yanlışı ayırt etmeden onlar ne yaparsa aynısını yapar. Ancak diğerlerinden farkı hala içinde taşıdığı vicdandır.

Ahmet Haktan Zavlak kimdir: Reklam ve dizi film oyuncusu. 178 cm boyunda ve 65 kg. 2001 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 178 cm boyunda ve 65 kg’dır. Oyunculuk eğitimlerine devam eden Haktan Zavlak, ilk dizi deneyimini Bir Aile Hikayesi dizisinde ile yaşamıştı.

Birçok reklam filminde de oynayan genç oyuncu, 2019’dan itibaren Bir Aile Hikayesi, Yasak Elma, Orta Kafa Aşk ve Yeşilçam, Tozluyaka gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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