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15 Eylül'e kadar yasaklandı! Uymayana para cezası var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
15 Eylül'e kadar yasaklandı! Uymayana para cezası var

 ESKİŞEHİR'de, hava sıcaklıklarının artmasıyla olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler, her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler yasaklandı.

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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişlerin ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada kararın anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da kapsadığı kaydedildi.

Mesire ve piknik yerleri ile "orman parkı" olarak adlandırılan yerlerin ise vatandaşların kullanımına açık olacağı aktarılan açıklamada, "Mesire yerlerinde akşam 20.00 ile sabah 09.00 saatleri arasındaki zaman diliminde ateş yakılamayacak. Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak." ifadesine yer verildi.

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve kırsal mahalle muhtarlarının sorumlu olacağı belirtilen açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı duyuruldu.

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