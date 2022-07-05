BIST 2.405
DOLAR 16,98
EURO 17,49
ALTIN 984,61
HABER /  SPOR

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı 4. haftada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı 4. haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4. haftada oynanacak.

Abone ol

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.

Çekilen fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

ÖNCEKİ HABERLER
Doğalgazı karaya ulaştıracak dev gemi İstanbul boğazından geçti
Doğalgazı karaya ulaştıracak dev gemi İstanbul boğazından geçti
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı
Altınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Duruşmada maktUulün oğlu konuştu
Altınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Duruşmada maktUulün oğlu konuştu
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
CHP’li Eren Erdem’in mazot haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı çiftçi denilmişti kimliği belli oldu
CHP’li Eren Erdem’in mazot haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı çiftçi denilmişti kimliği belli oldu
Seyyanen zam nedir, gelecek mi, memurlara seyyanen zam ödenecek mi?
Seyyanen zam nedir, gelecek mi, memurlara seyyanen zam ödenecek mi?
Beşiktaş, Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Zeki Çelik resmen Roma'ya 4 yıllık imzayı attı
Zeki Çelik resmen Roma'ya 4 yıllık imzayı attı