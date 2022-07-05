Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı 4. haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4. haftada oynanacak.

Abone ol

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.

Çekilen fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray