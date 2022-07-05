Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba Temmuz anketi! İYİ Parti CHP'yi yakalıyor

ORC Araştırma, Temmuz ayında genel seçimlere ilişkin olarak yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket, 1-4 Temmuz tarihleri arasında, 51 ilde yapıldı. Araştırma için toplam 9 bin 330 kişi ile yüz yüze görüşüldü.