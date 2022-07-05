Son seçimi en doğru bilen ORC'den bomba Temmuz anketi! İYİ Parti CHP'yi yakalıyor
2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini en doğru tahmin eden anket firması olan ORC Araştırma, Temmuz ayında genel seçimlere ilişkin olarak yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. ORC anketine göre AK Parti oy kaybediyor; İyi Parti ise CHP'yi yakalıyor... İşte ORC anketinin sürpriz sonuçları...
ORC Araştırma, Temmuz ayında genel seçimlere ilişkin olarak yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket, 1-4 Temmuz tarihleri arasında, 51 ilde yapıldı. Araştırma için toplam 9 bin 330 kişi ile yüz yüze görüşüldü.
Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verisiniz" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların cevaplarına göre AK parti oy kaybederken, Milet İttifakı'ın küçük ortağı İYİ Parti, büyük ortağı CHP'yi yakalıyor.
Karasızlar dağıtıldıktan sonraki dağılıma göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 27,1, CHP'nin oy oranı yüzde 24, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 22 oldu.
HDP yüzde 7,6, MHP yüzde 7, DEVA Partisi yüzde 2,2, Gelecek Partisi yüzde 2 oranında oy aldı.