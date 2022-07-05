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4 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidecek

4 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 yıl sonra İran’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. 19 Temmuz’da yapılacak ziyaretin günübirlik olacağı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl sonra İran’a resmi ziyarette bulunacak. Günübirlik olarak gerçekleştirilecek olan ziyarette çeşitli konuların görüşüleceği belirtildi.

TGRTHaber'in haberine göre görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniliyor.

Cumhurbaşkanı en son, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'le üçlü zirve gerçekleştirmek için 7 Eylül 2018'de İran'a gitmişti.

 

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