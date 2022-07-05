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5 Temmuz altın tırmanışa geçti! Gram 985 liraya göz kırptı analistlerden flaş yorum

5 Temmuz altın tırmanışa geçti! Gram 985 liraya göz kırptı analistlerden flaş yorum

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle yatırımcıyı şoke eden altın yönünü yukarı çevirdi. 5 Temmuz gram altın 983 liraya yükseldi. Uzmanlar düşüşte kademeli alım yapılabileceği yönünde mesajlar verdi. İşte günün altın fiyatları...

5 Temmuz altın tırmanışa geçti! Gram 985 liraya göz kırptı analistlerden flaş yorum

Dün, ons altındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 977,5 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 983,55 lira seviyesinde işlem görüyor.

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5 Temmuz altın tırmanışa geçti! Gram 985 liraya göz kırptı analistlerden flaş yorum

Gram altın, çeyrek altın

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 983,55 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.612 lira, Cumhuriyet altını da 6.587 liradan satılıyor.

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5 Temmuz altın tırmanışa geçti! Gram 985 liraya göz kırptı analistlerden flaş yorum

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.807,3 dolardan işlem görüyor.

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5 Temmuz altın tırmanışa geçti! Gram 985 liraya göz kırptı analistlerden flaş yorum

Yön arayışı sürüyor

Analistler, dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler arasında, altın fiyatlarının yön arayışının sürdüğünü söyledi.

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