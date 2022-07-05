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Avrupa Parlamentosu'nda Yunan lider Miçotakis'e sert eleştiriler: Yalan söylüyorsun

Avrupa Parlamentosu'nda Yunan lider Miçotakis'e sert eleştiriler: Yalan söylüyorsun

YUNANİSTAN Başbakanı Kyriakos Miçotakis'e büyük şok. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Miçotakis ile yapılan oturum iç siyaset çatışmasına dönüştü. Miçotakis, Yunan parlamenterlerin "yalan söylemek" de dahil olmak üzere sert eleştirileri ile karşılaştı.

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Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yapılan oturum iç siyaset çatışmasına dönüştü. Miçotakis, Yunan parlamenterlerin "yalan söylemek" de dahil olmak üzere sert eleştirileri ile karşılaştı.

Oturumda Sosyal Demokrat, sol ve muhafazakar gruplar adına, bu gruplara üye Yunan parlamenterler söz aldı. Miçotakis'e sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, ekonomiyi toz pembe göstermekle suçladığı Miçotakis'in yalan söylediğini ima etti.

Göçmenleri Türkiye'ye geri itme operasyonlarına eleştiri
Sosyal Demokrat grup adına konuşan Nikos Andrulakis, AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını isterken Liberaller ve Yeşiller, adına yapılan konuşmalarda Yunan polisinin sığınmacıları Türkiye'ye geri itme operasyonları eleştirildi.

Miçotakis kaçışı Türkiye'yi tehdit etmekte buldu!
Miçotakis, Türkiye ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin, “Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir” yorumunu yaptı.

Yunan vekilleri yalancılıkla suçladı
Oturumda yeniden söz alan Miçotakis ise Yunan Parlamenterleri yalancılıkla suçladı. Türkiye ile son dönemde Ege’de artan gerilim hakkında da açıklama yapan Yunanistan Başbakanı, “Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir” diye konuştu. 

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