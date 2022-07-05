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Sahte para ile gerçek para nasıl ayırt edilir? Merkez Bankası tek tek açıkladı

Sahte para ile gerçek para nasıl ayırt edilir? Merkez Bankası tek tek açıkladı

Piyasalarda dolaşan sahte paraların artması sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Sahte para ile gerçek para nasıl ayırt edilir? Merkez Bankası tek tek açıkladı

İllegal yollarla para basan örgüt ve çetelerin çoğalması sonrası Merkez Bankası, vatandaşlara sahte banknotların nasıl anlaşılacağı konusunda örneklerle açıklama yaptı.

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Sahte para ile gerçek para nasıl ayırt edilir? Merkez Bankası tek tek açıkladı

Peki paranın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Sahte para ile gerçek parayı ayırt etmenin yolları neler? İşte Merkez Bankası'nın açıklamaları...

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Sahte para ile gerçek para nasıl ayırt edilir? Merkez Bankası tek tek açıkladı

Banknot kağıdı Orijinal banknot kâğıdı, yüzde 100 pamuk elyafından üretilmiş olup, ultraviyole (UV) ışık altında parlamaz. Kağıt renkleri, her kupürün hakim renginin çok açık bir tonudur. Ayrıca kullanılan kağıtlar, kirlenmeye karşı oldukça dayanlıklıdır. Piyasada bulunabilen sahte banknot kağıdı ise genellikle üzeri özel bir lakla kaplanmış olmasına rağmen, UV ışık altında parlama özelliğine sahiptir.

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Sahte para ile gerçek para nasıl ayırt edilir? Merkez Bankası tek tek açıkladı

Filigran Orijinal banknotların ön veya arka yüzü ışığa tutulup bakıldığında, baskısız beyaz alanda Atatürk portresi ve kupür değerini gösteren rakamdan oluşan filigran görülür. Bazı sahte paralarda filigran hiç olmamakta, bazılarında ise kağıdın içinden veya dışından baskı yolu ile taklit edilmektedir.

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