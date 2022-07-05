Savunma sanayiinden sevindiren haber! MMU, Hürjet ve SİHA'lar için üretildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) İleri Alaşımlar Üretim Merkezi'nde, savunma, havacılık ve medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde endüstriyel üretimine başlandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamında sağlanan 6 milyon 250 bin liralık fonla 2020'de kurulumuna başlanan merkez, SBTÜ bünyesinde faaliyete geçti.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezde, başta savunma sanayisi olmak üzere, havacılık endüstrisi ve medikal sektörün ihtiyaç duyduğu titanyum, demir, bor, nikel ve kobalt esaslı alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde üretimi başarıyla gerçekleştirildi.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AA muhabirine, özellikle savunma sanayisinde ihtisaslaşmaya çalışan bir üniversite olduklarını söyledi.

Saha ziyaretleri sırasında savunma şirketleriyle yapılan görüşmelerde eklemeli imalatın en önemli problemlerinden birinin toz metal olduğunu öğrendiklerini anlatan Kul, "Hem bunun fiyatının yüksek olması hem de yurt dışına bağımlılık büyük bir problem olarak belirtildi. Biz de bu problemi çözmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na başvurduk ve projemize 2020'de 6 milyon 250 bin liralık bir fon sağlanmasının ardından çalışmalara başladık." dedi.

Deneme üretimindeyken 2 tonluk sipariş teklifi geldi

Kul, deneme üretimlerinden çok kaliteli sonuçlar aldıklarını belirterek "Elde edilen ürünler özel sektörlerle paylaşıldığında çok heyecanlandılar. Hatta İstanbul'dan bir iş adamı geldi ve 2 tonluk siparişi hemen vermek istediğini belirtti. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca sadece savunma sanayisinde değil medikal sanayisinde de eklemeli imalat kullanılıyor. Yani medikal sektörün ihtiyaç duyduğu ham maddeler de burada üretilmiş olacak. Ayrıca bu şirketler vasıtasıyla ihracat da gerçekleştirilmiş olacak." diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde, havacılık sanayisine yüksek kalitede ürün ve hizmet sunan, uluslararası çapta bir üretici ve tasarım merkezi olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile de çalışmayı planladıklarına dikkati çeken Kul, şunları kaydetti:

"Uçak, helikopter ve insansız hava araçlarının motoru üzerine çalışan ülkemizin gözde savunma kuruluşlarından TEI ile bu motorların parçalarının, bizim ürettiğimiz yerli alaşımlar, metal tozlarla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bugün oradan da sevindirici bir haber aldık. Ürünlerin mikroskobik fotoğrafı onları da heyecanlandırmış. TEI, havacılık alanında titanyum alaşımları üzerine bizimle çalışmak istiyor. TÜBİTAK üzerinden yürütülen bir çalışmayla bu projeyi gerçekleştireceğiz."

"1 kilogramı yaklaşık 450 avro"

Kul, ileri alaşımlar üretim merkezinin üniversiteye de önemli ölçüde gelir sağlayacağını vurgulayarak "Üniversiteler artık kendi öz kaynaklarını oluşturmalı. Sadece devletin sağladığı fonlarla yürütülen kaynaklardan çıkılması gerekiyor. Bu tesis aynı zamanda bu amaçla kurulmuştur. Üniversiteye gelir getirecek hem araştırma, geliştirme hem de üretim yapılan orta ölçekli endüstriyel bir tesise kavuştuk. Mesela bu üretilen metal tozların 1 kilogramı yaklaşık 450 avro. Tesisteki cihazlar 25 kilogram kapasitelidir. Dolayısıyla her seferde yüksek katma değer sağlayacak bir üretim kapasitesine sahibiz." ifadelerini kullandı.