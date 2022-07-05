MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ile "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" adlı kitapların hazırlandığını duyurdu.

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Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değerli bir çalışmanın, fedakar bir çabanın, göz nuru bir emeğin mahsulü olan eserlerin tamamlanmış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Zamanlarını ayırıp sabırla çalışan, bilgi, birikim ve tecrübelerini cömertçe paylaşan hocalara, çalışma etaplarının koordinasyon görevini üstlenen MHP AR-GE'sine teşekkür eden, tebriklerini ileten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Geleceğin Ekonomi Vizyonu, ekonomiye bakışımızı milli, manevi ve ahlaki açılardan temellendirip bir yol haritası belirlemiş, bu kapsamda teorik ve politik öneriler ve önermeler setini ihtiva etmiştir. Ekonomik meselelere yeni bir yorum, yeni bir soluk getirilmiştir. 'Türkiye'nin Büyük Stratejisi' ise fikri tasavvurumuza gerçekçi, felsefi ve stratejik bir derinlik katmış, önümüzdeki risk ve tehditleri sorumlu ve milli bir akılla ele alıp kapsamlı şekilde değerlendirerek muhtemel ve muhkem bir geleceğin koordinatlarını çizmiştir. Her iki esere hakim olan müstesna analiz ve düşüncelerin, ülkemizin içinde bulunduğu yüksek mücadele ruhuna, parlak geleceğimizin inşa şuuruna, sorunlara karşı çare ve çözüm üretme arayışlarına muteber nitelikli destek sağlayacağından kuşkum yoktur. Hayırlı olsun."