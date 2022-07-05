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Benzine bu gece gelmesi beklenen zam iptal edildi

Benzine bu gece gelmesi beklenen zam iptal edildi

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine beklenen 96 kuruş zam, brent petrolün yüzde 5'i aşan kaybıyla iptal oldu.

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Dövizdeki iniş ve çıkışlar devam ederken, küresel enerji piyasalarında fiyat değişikliği sürüyor.

Benzin fiyatları için de araç sahiplerini üzecek artış sinyali verildi...

Bugün sabah saatlerinde brent petrolün fiyatı 113 dolar seviyesinde ilerlerken, dalgalanmaların peşinden bir zam beklentisi daha oluştu.

Brent petrol de yüzde 5'lik gerileme
Ancak, edinilen son dakika bilgisine göre, brent petrolün fiyatı gün içerisinde 107,50 dolar seviyelerine geriledi.

Bu nedenle, 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması beklenen 96 kuruşluk benzin grubu zammı iptal edildi.

Güncel fiyatlar
An itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ortalama 25,20, LPG litre fiyatı ise 10,70 liradan satılıyor.

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